Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
2025’te bebek isimleri beli oldu: Bu isimler başka hiçbir bebekte yok

2025’te bebek isimleri beli oldu: Bu isimler başka hiçbir bebekte yok

17:136/01/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırası değişmedi.

İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ

10. EYMEN – 3.676

9. MİRAÇ – 3.743

8. ÖMER – 3.869

7. ASLAN – 3.920

6. KEREM – 4.207

5. ÖMER ASAF – 4.244

4. METEHAN – 4.762

3. YUSUF – 4.880

2. GÖKTUĞ – 5.683

1. ALPARSLAN – 8.088

2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ

10. DURU – 3.389

9. LİNA – 3.655

8. ELİSA – 4.197

7. ELİF – 4.203

6. ZÜMRA – 4.685

5. GÖKÇE – 4.759

4. ASYA – 5.041

3. ZEYNEP – 6.540

2. ASEL – 7.347

1. DEFNE – 7.466

#Bebek
#İsim
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsa İstanbul’da rekor kapanış: BIST 100 bugün neden yükseldi? 6 Ocak 2026 Salı borsada son durum