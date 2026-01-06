2025’te bebek isimleri beli oldu: Bu isimler başka hiçbir bebekte yok

Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırası değişmedi.
İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ
10. EYMEN – 3.676
9. MİRAÇ – 3.743
8. ÖMER – 3.869
7. ASLAN – 3.920
6. KEREM – 4.207
5. ÖMER ASAF – 4.244
4. METEHAN – 4.762
3. YUSUF – 4.880
2. GÖKTUĞ – 5.683
1. ALPARSLAN – 8.088
2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ
10. DURU – 3.389
9. LİNA – 3.655
8. ELİSA – 4.197
7. ELİF – 4.203
6. ZÜMRA – 4.685
5. GÖKÇE – 4.759
4. ASYA – 5.041
3. ZEYNEP – 6.540
2. ASEL – 7.347
1. DEFNE – 7.466