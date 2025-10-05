35 yıllık tespih koleksiyonunu Gazze için satışa çıkardı

"Gelirin tamamını Gazze’deki kardeşlerime bağışlıyorum"

Yıllardır büyük bir emekle topladığı tespihleri Gazze’deki mazlumlar için satışa sunduğunu belirten Sıddık Ağırbaş, "35 yıldır biriktirmiş olduğum teşbih koleksiyonumu Gazze’deki Müslüman kardeşlerim için satışa sunuyorum. Gelirin tamamını Gazze’deki kardeşlerime bağışlıyorum. Koleksiyonumun piyasa değeri en az 500 bin TL’dir. İçinde Osmanlı sıkma kehribar, blok zar ve ateş olan tespihler de var. Geri kalan diğer tespihlerde kalitelidir. Tespihlerin bir kısmını arkadaşlarım katkı sunarak aldılar. Bu kampanyadan haberdar olan Bingöl Müftümüz Orhan İmamoğlu’da katkı sundu. Katkı sunmak isteyen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.