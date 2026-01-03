40 yıllık para koleksiyonu: Gazze için açık artırmaya çıkıyor

O yüzden bu koleksiyonun değerini bulması için iki müzayede düzenlemeyi uygun gördük. 8 Ocak Perşembe ve 15 Ocak Perşembe olmak üzere iki tane müzayede düzenleyerek Menduh amcanın koleksiyonunu açık artırmaya çıkartacağız. Parayla ilgilenen, tüm koleksiyonerlerin hem koleksiyonlarına yeni paralar katmaları için hem de Gazze’ye yardımda bulunmaları için açık artırmaya katılmalarını istiyorum. Ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar fazla para toplanır. Bu toplanan para da kayıt altına alınacak. Kayıt altına alındıktan sonra ya AFAD’a bağışlayacağız ya da Menduh amcamızın isteğine göre bir sivil toplum kuruluşu üzerinden bu parayı Gazze’ye ulaştıracağız" şeklinde konuştu.