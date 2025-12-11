55 yaşında ama biyolojik yaşı 20: Sağlığının sırlarını 7 maddede anlattı

2. UYUMADAN ÖNCE ALANI KONTROL EDİN

Brecka'ya göre yalnızca uyku saati değil aynı zamanda uyuduğunuz yerin nitelikleri de önemli. Sıcaklık dengesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Brecka, uyku ortamının 20 derece civarında olmasının iyi bir tercih olacağına vurgu yapıyor. Ayrıca uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olması da belirgin bir farkı beraberinde getirecektir.