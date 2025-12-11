55 yaşında ama biyolojik yaşı 20: Sağlığının sırlarını 7 maddede anlattı

Sağlıklı yaşam tüyolarıyla biyolojik yaşının 20 olduğunu öne süren Gary Brecka isimli bir adam, “Bunları uygulamak için servet harcamanıza gerek yok” diyerek yöntemlerini paylaştı. Günlük yaşama entegre edilebilecek birkaç adımın büyük fark sunacağını söyleyen Brecka'nın tavsiyeleri dikkat çekti.
Uzun yıllardır vücudunu ve zihnini diri tutmak için büyük bir özen gösteren ve biyolojik yaşının 20 seviyesinde olduğunu iddia eden Gary Brecka, sağlıklı yaşamın en önemli yapı taşlarını paylaştı. İngiltere'nin ünlü gazetesi Telegraph'a yazdığı yazıda ömür boyunca özen gösterilmesi gereken detayları paylaşan Brecka, 7 maddeye dikkat çekti.
1. UYKU SAATİ
Kaliteli bir uyku sürecinin kişinin yaşamında büyük bir etkisi olduğunu dile getiren Brecka'ya göre; düzenli bir uyku saati iç biyolojik saati dengeliyor. Bu da hem zihinsel performansı hem de metabolizmayı olumlu yönde etkiliyor.
2. UYUMADAN ÖNCE ALANI KONTROL EDİN
Brecka'ya göre yalnızca uyku saati değil aynı zamanda uyuduğunuz yerin nitelikleri de önemli. Sıcaklık dengesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Brecka, uyku ortamının 20 derece civarında olmasının iyi bir tercih olacağına vurgu yapıyor. Ayrıca uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olması da belirgin bir farkı beraberinde getirecektir.
Son olarak ince pamuklu bir uyku maskesi melatonin üretimini destekleyerek gece uyanma oranınızı önemli ölçüde düşürebilir.
4. BESLENMENİN ETKİSİNİ ES GEÇMEYİN
Brecka'ya göre; sağlıklı yaşamın en önemli sırlarından biri de elbette beslenme rutini. İşlenmiş ve paketli gıdaların zararlarını hatırlatan Brecka'nın temel felsefesi ise "Büyükannenin tanımayacağı hiçbir şeyi yeme".
Bundan dolayı sebze, meyve, yumurta, yoğurt, balık ve doğal yollarla beslenen hayvanların eti, Brecka'nın beslenme stilini oluşturuyor.
5. ARALIKLI ORUÇ DENEYİN
Son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz aralıklı oruç deneyiminden bahseden Brecka, bu şekilde beslenmenin metabolizmanın dengelenmesinde önemli rol oynadığını söylüyor. Ayrıca Brecka, bu deneyimin iltihabı azaltarak zayıf hücrelerin atılmasına katkı sağladığını belirtiyor.
6. EGZERSİZ MUTLAKA OLMALI
Beslenme, uyku, zihinsel aktiviteler kadar hayatımıza egzersizleri de dahil etmemiz önemli. Brecka'ya göre 30 dakikalık bir yürüyüş dahi, hayatımızda çok büyük bir farkı dahil ediyor.
7. SOĞUK VE SICAK UYGULAMALARDAN FAYDALANIN
Bir diğer önemli nokta ise soğuk ve sıcak dengesini yakalamak! Brecka'ya göre; soğuk su banyoları dopamin seviyesini artırabiliyor ve dolaşımı hızlandırıyor. Sauna veya sıcak banyo gibi ısı terapileri ise vücudun detoks sistemine destek verip kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkileyebiliyor.