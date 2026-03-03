"Açık alan" aldatmacasına son: Görünmez tehlike pasif içicilikte yeni dönem!

"Hiç sigara içmeyenlere de zarar veriyor"





Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'pasif içici' olarak adlandırılan, sigara içmese dahi özellikle açık alanlarda dumandan etkilenen kişilere işaret ederek, "Sigara içmek, sadece sigara içenleri tehdit eden bir durum değil. Hiç sigara içmeyenlere de zarar veriyor. İnsanların her şeyden önce temiz bir hava soluma özgürlüğü var. Bunu korumak zorundayız" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Avrupa'nın birçok ülkesinde açık alanda sigara kullanımına kısıtlama getirildiğini belirterek, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede 'Dumansız Hava Sahası' çalışmaları kapsamında açık alanlarda sigara kullanımına kısıtlama getirilmesi için adımlar atılmaya başlandığını kaydetti. Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade eden Özlü, "Bugün dünyada yaklaşık 9 milyon insan sigara içtiği için ölüyor. Bu ölenlerin 1 milyondan fazlası hiç sigara içmediği halde yine sigaradan dolayı ölüyor. Bu 'pasif içicilik' dediğimiz bir durum. Kişi, aktif olarak sigara içmiyor ama yanında sigara içiliyor ya da sigara içilen ortamlarda yer aldığı için dumana maruz kalıyor. Sigara dumanından etkilenerek hastalanıyor ya da ölüyor. Sigara içmek, sadece sigara içenleri tehdit eden bir durum değil. Hiç sigara içmeyenlere de zarar veriyor" dedi.