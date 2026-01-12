Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Adana’nın Sibiryası’nda baraj buz tuttu

Adana’nın Sibiryası’nda baraj buz tuttu

10:0012/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

’Adana’nın Sibiryası’ olarak adlandırılan Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce Kürebeli Barajı buz tuttu.

Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle Kürebeli Barajı tamamen buzla kaplandı.


Dondurucu soğuklar, ilçede alışılmadık manzaralar oluştururken, barajın üzeri adeta doğal buz pistine dönüştü.

Buz tutan barajı fırsat bilen çocuklar, gölün üzerinde kardan adam yaptı, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Ortaya çıkan görüntüler, ilçenin sert kış şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Buz tutan baraj dronla da görüntülendi.

"Tufanbeyli Adana’nın Sibiryası"

Baraj üzerinde çocuklarla birlikte vakit geçiren Papatya Ozancı, yaşanan soğuğa dikkat çekerek, "Tufanbeyli Adana’nın Sibiryası gibi soğuk. Şu an barajın üstü tamamen buz tutmuş. Barajın üzerindeyiz. Çocuklarla eğlenmeye geldik, çocuklar gölün üzerinde kardan adam yaptı" dedi.

İlçe sakinlerinden Ebubekir Ozancı ise barajın buz tuttuğunu duyunca buraya geldiklerini belirterek, "Barajın buz tuttuğunu öğrendik, babam bizi kaymaya getirdi" diye konuştu.

#Kürebeli Barajı
#Adana
#Kış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Gümüşhane hak sahipliği kura çekilişi CANLI İZLE