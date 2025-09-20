Alişan Gazze için sesini yükseltti: Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim

Alişan'ın en son 25 yıl önce kentte verdiği konsere ait görüntüler de ekrandan gelenlere izletildi. 25 yıl sonra yeniden Bingöl'de sahne alan Alişan, "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü bir anne ve babanın çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde, Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi.