Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Alişan Gazze için sesini yükseltti: Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim

Alişan Gazze için sesini yükseltti: Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim

21:4520/09/2025, Cumartesi
AA
DHA
Sonraki haber

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Bir Anadolu Şenliği” etkinliği kapsamında 25 yıl aradan sonra memleketi Bingöl'de sahne aldı. Filistin atkısı takarak konserine devam eden ünlü şarkıcı, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana, ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İnşallah siyonist rejim ve İsrail diye bir ülke kalmaz" diyerek "Dünyadan Uzak" şarkısını Gazze için seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4’üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. 

Dün başlayan etkinliklerde şarkıcı Alişan, Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu. 

Alişan'ın en son 25 yıl önce kentte verdiği konsere ait görüntüler de ekrandan gelenlere izletildi. 25 yıl sonra yeniden Bingöl'de sahne alan Alişan, "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü bir anne ve babanın çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde, Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi.

GAZZELİLER İÇİN SÖYLEDİ


Gazze'de yaşanan soykırıma da tepki gösteren Alişan, Gazzeliler için 'Dünyadan Uzak' isimli şarkıyı söyledi. 

Filistin bayrağının olduğu atkı takarak konserine devam eden Alişan, "Her konserimde söylüyorum. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana, ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İnşallah siyonist rejim ve İsrail diye bir ülke kalmaz" diye konuştu.

#Alişan
#Bingöl
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?