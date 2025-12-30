Antalya'da 'balon balığı avcıları': 1 milyon 227 bin 144 lira kazandı

"2020'de 35 bin 343 'Lagocephalus sceleratus' türünün yakalanmasıyla 2 milyon 650 bin 725, 2021'de 2 bin 164 'Lagocephalus sceleratus', 1794 adet diğer türün avlanmasıyla 296 bin 850, 2022'de 8 bin 47 'Lagocephalus sceleratus', 6 bin 540 diğer türün yakalanmasıyla 1 milyon 94 bin 25, 2023'te 4 bin 779 'Lagocephalus sceleratus', 5 bin 611 diğer türün avlanmasıyla 779 bin 250, 2024'te Lagocephalus sceleratus türünde 8 bin 248, 16 bin 221 diğer türün avlanmasıyla 1 milyon 835 bin 175 yeni birey balon balığının ekosisteme girişi engellendi."