Arazi yatırımcısına 72 ilde soğuk duş: İşte arsada kazandıran 9 şehir

FAİZ VE ALTINA TALEBİ ETKİLEDİ

Sektör temsilcileri, arazinin konut gibi kira getirisi sunan bir yatırım olmadığını ve aynı zamanda likit bir varlık kategorisine girmediğini ifade ederek, “Faizlerin yüksek seyri ve altın fiyatlarındaki hızlı hareketler, yatırımcının ilgisini de bu yöne çekti. Araziye talep azalıyor” diye konuşuyor.