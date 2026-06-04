Arazi yatırımcısına 72 ilde soğuk duş: İşte arsada kazandıran 9 şehir

Pandemi döneminden bu yana yaklaşık 10 kat değerlenen "konut imarsız" arazi piyasasında, yüksek faiz ve altın rallisinin etkisiyle talep daralması ve reel fiyat düşüşleri başladı.
Gayrimenkul platformu Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde bağ, bahçe ve tarla vasıflı arazilerin metrekare fiyatı Mayıs 2026’da 766 TL olurken, yıllık fiyat artışı yüzde 14,67 seviyesinde kaldı. Yıllık TÜFE’nin yüzde 32,37 olarak gerçekleştiği bu dönemde, Türkiye genelinde sadece 9 şehir arazi yatırımıyla enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı başardı.
İşte arsa ve arazi yatırımlarında enflasyona meydan okuyan o şehirler ve 3 büyükşehirdeki son durum...
Gayrimenkul yatırımcısının özellikle Covid-19 salgını döneminde akın ettiği “konut imarsız” arazi fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
2021 yılının ocak ayında itibaren bakıldığında arazi fiyatlarında yaklaşık 10 katlık bir artış yaşandı. Ancak son 1 yıllık dönemde ibre tersine döndü. Konut piyasasında da gözlemlenen “reel düşüş” arazi fiyatlarında daha net ölçülmeye başladı.
FİYATLAR ARTTI AMA...
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen verilere göre; Türkiye’de bağ-bahçe-tarla vasıflı arazilerde ortalama metrekare satış fiyatı Mayıs 2026’da 766 TL oldu.
Son 1 yılda arazilerde ortalama fiyat artışı ise yüzde 14,67 gibi oldukça sınırlı oranda gerçekleşti. Bu artış, yüzde yüzde 32,37 olan yıllık TÜFE’nin de gerisinde kaldı.
ENFLASYONUN ÜSTÜNDE KAZANDIRAN ŞEHİRLER
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, iller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerin pozitif ayrıştığı görüldü. Son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarındaki artışın yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği şehirler şöyle sıralandı:
DİYARBAKIR
Ortalama Fiyat: 1.861 TL/m²
Yıllık Değişim: %69,34 (Enflasyonu ikiye katlayarak arazi yatırımlarında Türkiye genelinde lider oldu).
KIRŞEHİR
Ortalama Fiyat: 299 TL/m²
Yıllık Değişim: %61,62 (Diyarbakır ile birlikte enflasyon oranının iki katı üzerinde prim yapan ikinci şehir oldu).
HAKKÂRİ
Ortalama Fiyat: 1.974 TL/m²
Yıllık Değişim: %47,75 (Yüksek metrekare birim fiyatına rağmen enflasyon karşısında güçlü durdu).
BİNGÖL
Ortalama Fiyat: 713 TL/m²
Yıllık Değişim: %45,81 (Doğu Anadolu'da arazi değeri enflasyonu net şekilde yenen kentlerden).
UŞAK
Ortalama Fiyat: 207 TL/m²
Yıllık Değişim: %39,86 (Batı Anadolu bölgesinden enflasyonu yenerek listeye girmeyi başaran tek şehir oldu).
ŞANLIURFA
Ortalama Fiyat: 1.289 TL/m²
Yıllık Değişim: %37,27 (GAP bölgesindeki hareketlilikle arazi fiyatlarında reel kazanç sağlattı).
MUŞ
Ortalama Fiyat: 1.014 TL/m²
Yıllık Değişim: %36,47 (Metrekare fiyatı 1.000 TL sınırını aşarak enflasyonu geride bıraktı).
ŞIRNAK
Ortalama Fiyat: 1.639 TL/m²
Yıllık Değişim: %34,12 (Sınır bölgesinde arazi fiyat artış hızı TÜFE sınırının üzerinde kaldı).
TRABZON
Ortalama Fiyat: 1.810 TL/m²
Yıllık Değişim: %32,70 (Karadeniz bölgesinden listeye kıl payı giren ve enflasyonu sınırda geçen tek kent oldu).
3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
Bu arada İstanbul’da son 1 yılda arazi fiyatları %20,38 arttı. Ankara’daki artış %8,04 ile sınırlı kalırken, İzmir’de de %12,61’lik prim gerçekleşti. 3 büyükşehirde de “konut imarsız” arazilerde son 1 yılda fiyat artışları enflasyonun gerisinde kaldı.
FAİZ VE ALTINA TALEBİ ETKİLEDİ
Sektör temsilcileri, arazinin konut gibi kira getirisi sunan bir yatırım olmadığını ve aynı zamanda likit bir varlık kategorisine girmediğini ifade ederek, “Faizlerin yüksek seyri ve altın fiyatlarındaki hızlı hareketler, yatırımcının ilgisini de bu yöne çekti. Araziye talep azalıyor” diye konuşuyor.