Avokado çekirdeği, genellikle atık bir madde olarak görülse de içerdiği yüksek antioksidan, vitamin ve mineral değerleriyle cilt bakımında büyük faydalar sağlıyor. Kırışıklıkları düzelten, cilt elastikiyetini artıran ve yaşlanma belirtilerini geciktiren bu mucizevi bileşen, aynı zamanda cilt tonunu dengeler. Hem doğal hem de etkili olan bu bileşen, şimdi de 60 TL gibi bir fiyatla satışa sunuluyor. Peki, avokado çekirdeği gerçekten botoks etkisi yapabilir mi? İşte, bu küçük fakat güçlü doğa harikasının faydaları...







