VURAL ÇELİK KİMDİR?





Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde İstanbul, Aksaray'da doğmuştur. AslenOrdu'ludur. Babası onları küçük yaşta 11 yaşındayken terk ederek; 9 yaşındaki kardeşi ve gözleri görmeyen annesi ile birlikte bıraktı. Lise 2'den sonra okumadı ve tahsil hayatını sonlandırdı.

1989 yılında gazete ilanıyla oyuncu arayan Levent Kırca Tiyatrosu'na girdi.Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çalıştı. Daha sonra daYasemin Yalçın'ın tiyatrosunda çalıştı. Yasemin Yalçın tiyatrosunda Sanat Yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını yaptı. Sonra da Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarakBKM oyuncusu olarak çalıştı.