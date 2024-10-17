Avrupa Yakası dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Vural Çelik'in vefat haberini menajeri Rasim Özcan doğruladı.
Avrupa Yakası dizisinin Kubilay'ı Vural Çelik bu akşam saat 19.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Vural Çelik'in ölüm haberini menajeri doğruladı.
Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti.
Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu:
"Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm"
Vural Çelik 51 yaşındaydı.
Vural Çelik, 2 gün önce hastane odasından paylaşım yapmıştı...
VURAL ÇELİK KİMDİR?
Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde İstanbul, Aksaray'da doğmuştur. AslenOrdu'ludur. Babası onları küçük yaşta 11 yaşındayken terk ederek; 9 yaşındaki kardeşi ve gözleri görmeyen annesi ile birlikte bıraktı. Lise 2'den sonra okumadı ve tahsil hayatını sonlandırdı.
1989 yılında gazete ilanıyla oyuncu arayan Levent Kırca Tiyatrosu'na girdi.Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çalıştı. Daha sonra daYasemin Yalçın'ın tiyatrosunda çalıştı. Yasemin Yalçın tiyatrosunda Sanat Yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını yaptı. Sonra da Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarakBKM oyuncusu olarak çalıştı.
Vural Çelik, 2004-2008 yılları arası senaristi Gülse Birsel olan "Avrupa Yakası" dizisinde; Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Hasibe Eren, Yavuz Seçkin, Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın,Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Rutkay Aziz gibi oyuncularla birlikte oynadı.
2012 - 2014 yılları arasında senaristliğini Birol Güven'in yaptığı "Seksenler" dizisinde; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Ceyhun Fersoy ile birlikte rol aldı.
Bekar olan Vural Çelik hiç evlenmedi.