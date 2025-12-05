Yeni Şafak
Aylardır yoğun bakımdaydı: Fatih Ürek’in menajeri son sağlık durumunu açıkladı

10:175/12/2025, Cuma
Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilen şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 50 gündür hastanede bulunan Ürek’in son durumuna ilişkin menajerinden açıklama geldi.

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de rahatsızlanması sonucu kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Fatih Ürek, uzun bir süredir uyutuluyordu. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.

"Hayat fonksiyonları..."

Siliv, Ürek'in sağlık durumuyla ilgili, "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

