Baba-oğulun yakılarak öldürüldüğü davada kayıp telefonun araştırılması talebi reddedildi

AİLE AVUKATINDAN 'KAYIP TELEFON BULUNSUN' TALEBİ

Savcı, mütalaasını tekrarlayarak eksiklerin giderilmesini ve sanık Ali Mert İldeniz'in tutukluluğunun devamını talep etti. Sati ailesinin avukatlarından Bayram Aydemir ise Remzi Sati'nin kayıp telefonunun bulunması halinde cinayetin ayrıntılarının ortaya çıkabileceğini belirterek araştırılmasını istedi. Duruşmada söz alan ailenin diğer avukatlarından Sabahattin Acar, "Bakın, sanık sandalyesi boş. 2 insan canice yakılarak katledildi. Üzerinde svap izi olanlar tahliye edildi. İnsan özgürlüğü çok önemlidir. Burada tahliyeleri görünce o ailenin durumunu gördük hepimiz. O özgürlük telafi edilebilir, ancak yaşamın telafisi yoktur. Siz tek delil olan uydu ve svap izi olan M.K.’nin beyanıyla tahliyeler verdiniz. Kendisi 'Ben jandarmanın aracına bindim, indikten sonra svap bulaştı’ dedi. Ancak buna çocuklar güler" dedi.