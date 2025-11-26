Yeni Şafak
Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı

12:5326/11/2025, Çarşamba
AA
Samsun'un Bafra ilçesinde, erkenci ekimleri yapılan karnabaharın hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin sularının beslediği Bafra Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekar alana karnabahar ekimi yapıldı.


Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda erkenci ekimlere temmuzun son haftası başladıklarını, ağustos ayı boyunca ve eylülün ilk haftalarında da geç ekimlere devam ettiklerini belirtti.


Aşçı, "Karnabahar, dönüm olarak 3,5 ila 4 ton arasında verim verir, toplamda ise yaklaşık 75 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.


Karnabaharın, soğuğu ve kış mevsimini seven bir ürün olduğunu hatırlatan Adem Aşçı, "Şu anda havalar çok sıcak gidiyor. Bu sebeple karnabaharlar erken açmaya başladı." diye konuştu.


Fiyatlardan bahseden Aşçı, "Tarladan satış fiyatı 5 lira ile 7 lira arasında, havalar soğursa fiyatların yükseleceğini umut ediyoruz. Fiyatlar, hiç umduğumuz gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.


























Aşçı, karnabaharın Ankara, İstanbul, Bursa ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamına gönderildiğini, ayrıca Gürcistan ve Rusya'ya da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.



