Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı





Karnabaharın, soğuğu ve kış mevsimini seven bir ürün olduğunu hatırlatan Adem Aşçı, "Şu anda havalar çok sıcak gidiyor. Bu sebeple karnabaharlar erken açmaya başladı." diye konuştu.





Fiyatlardan bahseden Aşçı, "Tarladan satış fiyatı 5 lira ile 7 lira arasında, havalar soğursa fiyatların yükseleceğini umut ediyoruz. Fiyatlar, hiç umduğumuz gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.



































































































