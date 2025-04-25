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81 ilin meşhur özellikleri açıklandı: Sizin şehriniz neyi ile ünlü?

81 ilin meşhur özellikleri açıklandı: Sizin şehriniz neyi ile ünlü?

16:3625/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Türkiye’nin 81 şehri de, kendine has kimliğiyle dikkat çekiyor. Kimi tarihi dokusuyla geçmişe ışık tutarken, kimi mutfağıyla damaklarda iz bırakıyor. Her şehrin kendine özgü bir hikayesi, kültürel mirası ve ünü var. Peki sizin iliniz hangi özelliğiyle öne çıkıyor? İşte şehir şehir Türkiye’nin öne çıkan yönleri…</p>
Türkiye’nin 81 şehri de, kendine has kimliğiyle dikkat çekiyor. Kimi tarihi dokusuyla geçmişe ışık tutarken, kimi mutfağıyla damaklarda iz bırakıyor. Her şehrin kendine özgü bir hikayesi, kültürel mirası ve ünü var. Peki sizin iliniz hangi özelliğiyle öne çıkıyor? İşte şehir şehir Türkiye’nin öne çıkan yönleri…

Tarihi zenginlikleri, eşsiz doğal güzellikleri ve özgün mutfağıyla Türkiye'nin her ili ayrı bir değer taşıyor. Antik kentlerden yöresel lezzetlere kadar uzanan bu çeşitlilik, şehirlerimizi dünya genelinde özel kılıyor. Her il, kültürel mirasıyla adından söz ettiriyor. Peki sizin şehriniz neyle biliniyor? Gelin birlikte keşfedelim.

81 İlimiz Neyi İle Ünlü?


Adana: Adana Kebabı

Adıyaman: Nemrut Dağı

Afyonkarahisar: Afyon Kaymağı

Ağrı: Ağrı Dağı

Aksaray: Ihlara Vadisi

Amasya: Amasya Elması

Ankara: Anıtkabir

Antalya: Düden Şelalesi

Ardahan: Kaşar Peynir

Artvin: Kafkasör Şenlikleri

Aydın: İncir

Balıkesir: Höşmerim Tatlısı

Bartın: Amasra Kalesi

Batman: Hasankeyf

Bayburt: Sırakayalar Şelalesi

Bilecik: Şeyh Edebali-Ertuğrul Gazi Türbeleri

Bingöl: Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

Bitlis: Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

Bolu: Abant Gölü

Burdur: İnsuyu Mağarası

Bursa: İskender Kebabı

Çanakkale: Gelibolu Şehitliği

Çankırı: Taş Mescit

Çorum: Çorum Leblebisi

Denizli: Denizli Horozu

Diyarbakır: Diyarbakır Karpuzu

Düzce: Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri

Edirne: Selimiye Cami

Elazığ: Çaydaçıra Halk Oyunu

Erzincan: Tulum Peyniri

Erzurum: Cağ Kebabı

Eskişehir: Lüle Taşı

Gaziantep: Antep Fıstığı - Baklava

Giresun: Fındık

Gümüşhane: Pestil - Köme




Hakkari: Ters Lale (Ağlayan Lale)

Hatay: Künefe

Iğdır: Kayısı

Isparta: Gül

İstanbul: İstanbul Boğazı - Saraylar - Camiler

İzmir: Kordon

Kahramanmaraş: Maraş Dondurması

Karabük: Safranbolu Evleri

Karaman: Karaman Koyunu

Kars: Kars Kazı



Kastamonu: Taşköprü Sarımsağı

Kayseri: Kayseri Pastırması - Mantısı / Erciyes Dağı

Kırıkkale: Silah Müzesi ve Fabrikaları

Kırklareli: Dupnisa Mağarası

Kırşehir: Ahi Evran

Kilis: Kilis Yorganı

Kocaeli: Pişmaniye

Konya: Mevlana Türbesi

Kütahya: Kütahya Çinisi - Seramiği

Malatya: Malatya Kayısısı

Manisa: Mesir Macunu

Mardin: Kaburga Dolması

Mersin: Tantuni

Muğla: Bodrum ve antik kentler

Muş: Malazgirt Ovası

Nevşehir: Peri Bacaları

Niğde: Aladağlar

Ordu: Fındık

Osmaniye: Yer Fıstığı

Rize: Çay

Sakarya: Islama Köfte

Samsun: Atatürk Heykeli

Siirt: Büryan Kebabı

Sinop: Tarihi Sinop Cezaevi

Sivas: Kangal Köpeği


Şanlıurfa: Çiğ Köfte

Şırnak: Mem-u Zin Türbesi

Tekirdağ: Tekirdağ Köftesi

Tokat: Asma Yaprağı

Trabzon: Trabzon Ekmeği

Tunceli: Munzur Vadisi

Uşak: Uşak Battaniyesi

Van: Van Kedisi

Yalova: Termal Kaplıcaları

Yozgat: Testi Kebabı

Zonguldak: Kömür Madenleri


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