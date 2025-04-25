Türkiye’nin 81 şehri de, kendine has kimliğiyle dikkat çekiyor. Kimi tarihi dokusuyla geçmişe ışık tutarken, kimi mutfağıyla damaklarda iz bırakıyor. Her şehrin kendine özgü bir hikayesi, kültürel mirası ve ünü var. Peki sizin iliniz hangi özelliğiyle öne çıkıyor? İşte şehir şehir Türkiye’nin öne çıkan yönleri…