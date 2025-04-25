Tarihi zenginlikleri, eşsiz doğal güzellikleri ve özgün mutfağıyla Türkiye'nin her ili ayrı bir değer taşıyor. Antik kentlerden yöresel lezzetlere kadar uzanan bu çeşitlilik, şehirlerimizi dünya genelinde özel kılıyor. Her il, kültürel mirasıyla adından söz ettiriyor. Peki sizin şehriniz neyle biliniyor? Gelin birlikte keşfedelim.
81 İlimiz Neyi İle Ünlü?
Adana: Adana Kebabı
Adıyaman: Nemrut Dağı
Afyonkarahisar: Afyon Kaymağı
Ağrı: Ağrı Dağı
Aksaray: Ihlara Vadisi
Amasya: Amasya Elması
Ankara: Anıtkabir
Antalya: Düden Şelalesi
Ardahan: Kaşar Peynir
Artvin: Kafkasör Şenlikleri
Aydın: İncir
Balıkesir: Höşmerim Tatlısı
Bartın: Amasra Kalesi
Batman: Hasankeyf
Bayburt: Sırakayalar Şelalesi
Bilecik: Şeyh Edebali-Ertuğrul Gazi Türbeleri
Bingöl: Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
Bitlis: Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
Bolu: Abant Gölü
Burdur: İnsuyu Mağarası
Bursa: İskender Kebabı
Çanakkale: Gelibolu Şehitliği
Çankırı: Taş Mescit
Çorum: Çorum Leblebisi
Denizli: Denizli Horozu
Diyarbakır: Diyarbakır Karpuzu
Düzce: Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
Edirne: Selimiye Cami
Elazığ: Çaydaçıra Halk Oyunu
Erzincan: Tulum Peyniri
Erzurum: Cağ Kebabı
Eskişehir: Lüle Taşı
Gaziantep: Antep Fıstığı - Baklava
Giresun: Fındık
Gümüşhane: Pestil - Köme
Hakkari: Ters Lale (Ağlayan Lale)
Hatay: Künefe
Iğdır: Kayısı
Isparta: Gül
İstanbul: İstanbul Boğazı - Saraylar - Camiler
İzmir: Kordon
Kahramanmaraş: Maraş Dondurması
Karabük: Safranbolu Evleri
Karaman: Karaman Koyunu
Kars: Kars Kazı
Kastamonu: Taşköprü Sarımsağı
Kayseri: Kayseri Pastırması - Mantısı / Erciyes Dağı
Kırıkkale: Silah Müzesi ve Fabrikaları
Kırklareli: Dupnisa Mağarası
Kırşehir: Ahi Evran
Kilis: Kilis Yorganı
Kocaeli: Pişmaniye
Konya: Mevlana Türbesi
Kütahya: Kütahya Çinisi - Seramiği
Malatya: Malatya Kayısısı
Manisa: Mesir Macunu
Mardin: Kaburga Dolması
Mersin: Tantuni
Muğla: Bodrum ve antik kentler
Muş: Malazgirt Ovası
Nevşehir: Peri Bacaları
Niğde: Aladağlar
Ordu: Fındık
Osmaniye: Yer Fıstığı
Rize: Çay
Sakarya: Islama Köfte
Samsun: Atatürk Heykeli
Siirt: Büryan Kebabı
Sinop: Tarihi Sinop Cezaevi
Sivas: Kangal Köpeği
Şanlıurfa: Çiğ Köfte
Şırnak: Mem-u Zin Türbesi
Tekirdağ: Tekirdağ Köftesi
Tokat: Asma Yaprağı
Trabzon: Trabzon Ekmeği
Tunceli: Munzur Vadisi
Uşak: Uşak Battaniyesi
Van: Van Kedisi
Yalova: Termal Kaplıcaları
Yozgat: Testi Kebabı
Zonguldak: Kömür Madenleri