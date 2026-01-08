Yeni Şafak
Bir poşet trafiği felç etti: Binlerce yolcu metroda mahsur kaldı

12:418/01/2026, Perşembe
IHA
Bursa’da lodos sebebiyle metro tellerine poşet takılınca seferler aksadı binlerce kişi yollarda kaldı. Metro istasyonlarında izdiham oluştu. Emirsultan’da ise devrilen bir ağaç araçlara zarar verdi.

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos ve sağanak yağmur, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı.

Saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle metro hattındaki tellere takılan bir poşet, seferlerin durmasına neden oldu.

16 dakikalık gecikme sebebiyle Acemler’deki metro istasyonunda binlerce kişi tren bekledi. Emek hattında Mudanya yolu güzergahındaki tüm duraklarda da binlerce kişi trenlerin gelmesini bekledi.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sorun kısa sürede giderilirken, yaklaşık 16 dakikalık gecikmenin ardından metro seferleri yeniden başlatıldı. Aksamadan dolayı aktarma noktası olan Bursaspor Acemler İstasyonu’nda yolcu yoğunluğu oluştu.

Öte yandan fırtına sebebiyle Emirsultan Mezarlığı yanında devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Bir çok noktada da evlerin çatıları uçarak araçlara ve işyerlerine zarar verdi.

