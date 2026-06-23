Bisikletiyle bakkala giderken kazada ölen 11 yaşındaki Alper toprağa verildi

Alper Yusuf Polat'ın akrabası Ömer Alkan, "Sürücü telefonla ilgileniyordu ya da başka bir şey yapıyordu. Gördüğü an frene basmış, vurduktan sonra da duramamış. Önceden görmüş olsa ve sola manevra yapsa bu kaza olmazdı. Cuma karne sevinci yaşayacaktı ama nasip olmadı. Polis ya da asker olmak istiyordu, hep onlara özenirdi" diye konuştu.