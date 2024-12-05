Yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde 1986-2021 yıllarında yürütülen çalışmada çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisi, 111 bin 654 kişi üzerinde yürütülen çalışmada ise çikolata türlerinin (sütlü ve bitter) etkileri ele alındı. Çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisinin araştırıldığı grupta yalnızca 18 bin 862 kişide bu tip diyabet ortaya çıkarken, diğer grupta ise 4 bin 771 kişide diyabet ortaya çıktı.