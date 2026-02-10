Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı hava durumu tahminlerine göre birçok ilde sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji 13 il için sarı kodlu alarm verirken fırtına, sağanak, sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan önümüzdeki hafta sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. İşte 10 Şubat 2026 Salı gününe ilişkin tüm illerimizdeki güncel hava durumu.

1 /10 Bugün (10 Şubat) hava nasıl olacak?

İstanbul’da bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık 9 derece. Ankara’da karla karışık yağışlar görülüyor. Sıcaklık 6 derece. İzmir’de kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık 14 derece.

2 /10 Marmara Bölgesinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava var. Gündüz sıcaklıkları bölgede 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor





3 /10 Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklıklar İzmir’de 14, Muğla’da 12, Afyonkarahisar’da 6 derece ölçülüyor.

4 /10 Akdeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları Antalya ve Hatay’da 17, Kahramanmaraş’ta 12 derece ölçülüyor. Çarşamba günü de benzer bir hava bekleniyor.

5 /10 İç Anadolu Bölgesinde de yağışlı bir hava var. Doğu kesimlerde yağış kara da dönebiliyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor.

6 /10 Karadeniz Bölgesinin de genelinde yağışlar görülüyor. Bu yağışlar bölgenin batısında ve yükseklerinde karla karışık yağmura dönüyor. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor.

7 /10 Doğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Kuzey ve güney kesimlerde bu yağışlar kar şeklinde etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları kar yağışlı alanda 0 ile 5, batı kesimlerde 5 ile 10 derece aralığında seyrediyor.

8 /10 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede genellikle 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü de bölgede benzer bir hava bekleniyor.

9 /10 İL İL HAVA DURUMU