Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 3 Mart Salı hava nasıl olacak? Yağış veya kar var mı? İşte il il hava durumu raporunun detayları.
Kar yağışı ve sağanak yağış yurdu terk ederken, hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün hava sıcaklığının Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu.