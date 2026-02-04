Çanakkale'de veteriner hekim yapay zeka destekli süt çiftliği kurdu

Savaş, sağım robotlarının hayvan refahını artırdığına dikkati çekerek, "Hayvanlar stres yaşamadan, kendi istekleriyle sağıma giriyor. Gün içinde sistemin uygun gördüğü sıklıkta sağılıyorlar. Bu durum hem süt verimini hem de hijyen ve kaliteyi artırıyor" ifadelerini kullandı.





Fikret Savaş, robotların yalnızca sağım yapmadığını, hayvanların tüm sağlık ve verim verilerini anlık olarak ilettiğini aktardı.