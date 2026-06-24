Çanakkale'nin en sıra dışı yerlerinden biriydi: Bu sene görenler gözlerine inanamadı

Doç. Dr. Akarsubaşı, göl kenarında görülen köpüklenmeye de değinerek, "Bu durum dönemseldir. Şimdi güneş ışını arttıkça, hava değiştikçe biz onları daha az göreceğiz ve yok olacak ama tekrar söylüyorum, kirletmeye devam edersek daha çok, daha sık göreceğiz. Belli bir seviyeden sonra da çok büyük ve akımı olan bir gölümüz olmadığı için belki de tamamen kaybedeceğiz. Bu konuyu biraz daha önemsemek ve çevre kirliliği konusunda hassas davranmak gerekiyor." uyarısında bulundu.







