TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi. Soner Caner’in yönettiği, Ali Kara’nın yazdığı TRT1'in Motto Yapım imzalı dizisi "Cennetin Çocukları"nda Bihter Dinçel’in ardından başrol oyuncularından birinin de ekibe veda ettiği öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi.



Pazartesi akşamlarına damga vuran Cennetin Çocukları dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Motto Yapım imzalı dizinin "Arife"si Bihter Dinçe 17. bölümde projeye veda etmişti.




