Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
TRT1'in iddialı dizisi Cennetin Çocukları'nda yaprak dökümü: Başrol diziye veda ediyor

TRT1'in iddialı dizisi Cennetin Çocukları'nda yaprak dökümü: Başrol diziye veda ediyor

10:3421/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi. Soner Caner’in yönettiği, Ali Kara’nın yazdığı TRT1'in Motto Yapım imzalı dizisi "Cennetin Çocukları"nda Bihter Dinçel’in ardından başrol oyuncularından birinin de ekibe veda ettiği öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi.


Pazartesi akşamlarına damga vuran Cennetin Çocukları dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Motto Yapım imzalı dizinin “Arife”si Bihter Dinçe 17. bölümde projeye veda etmişti.



Bu ayrılık sonrası Melisa Şenolsun’un da projeden ayrılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenolsun diziden 21. bölümde ayrılacak.



#cennetin çocukları
#dizi
#trt 1
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur emeklisi maaş farkı son dakika yattı mı? 4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri netleşti mi, belli oldu mu?