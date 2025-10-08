Diyarbakır Kültür Yolu'na hazır: Mezopotamya'da ışıltılı bir kültür yolculuğu başlıyor

DİYARBAKIR KÜLTÜR YOLU’NDA HER KÖŞE SANATLA CANLANIYOR





Festivalin müzik programı bu yıl da dopdolu. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerle Diyarbakırlılar doyasıya eğlenecek. Nevruz Parkı’ndaki ana sahnede Serkan Kaya, Bengü, Keremcem, Ferhat Göçer, Tuğçe Kandemir, Buray, Bayhan ve Sagopa Kajmer sahne alacak. Festival, Fırat Türkmen, Maher Zain, Halil Necipoğlu, Mustafa Cihat, Ubeydullah Sezikli, Aykut Kuşkaya ile Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Medeniyetler Korosu, İncesaz ve Bendire Salâ konserleriyle zenginleşecek. Türk halk müziğinin efsane ismi Celal Güzelses, memleketinde düzenlenecek saygı konseriyle anılacak. Ayrıca Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlülere moral konseri verilecek.





Festival boyunca Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin seçkin yapımları, “Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir”, “Mumyalar”, “Kuşdili”, “Buzdan Kılıçlar”, “Doktor Mucize” ve “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” gibi eserlerle sahne alacak. Ayrıca Nihat Hatipoğlu, Furkan Çalışkan, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Emin Ay ve Serhat Yabancı gibi isimler söyleşilerde izleyicilerle buluşacak. Fotoğraf tutkunları için düzenlenecek “FotoMaraton Diyarbakır” etkinliğinde ise kentin en özel kareleri yarışacak.





GASTRONOMİ VE ATÖLYELER





Fevzi Çakmak Pasajı’nda düzenlenecek “Erbane Atölyesi” ve Manumed Taş İşlemeciliği’nde gerçekleştirilecek “Taş İşlemeciliği Atölyesi” ile katılımcılar sanatın izinde yaratıcılıklarını keşfedecekleri deneyimler yaşayacak. Diyarbakırlılar ise “Kur’an-ı Kerim Tilaveti” etkinliğiyle Diyarbakır Ulu Camii’nin manevi atmosferinde bir araya gelerek kültür ve sanatın ruhunu hissedecek. Her şehirde o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Şef Ramazan Bingöl önderliğinde, Türkiye’nin seçkin şefleri kaybolmaya yüz tutmuş yerel lezzetleri yeniden canlandırıyor. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 10 “Lezzet Noktası” restoranında, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel tatlar misafirlerle buluşacak. Girişlerine özel olarak tasarlanan logolar yerleştirilen bu restoranlar, hem Diyarbakırlıların hem de ziyaretçilerin gastronomi duraklarından biri olacak.











