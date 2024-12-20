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Diyarbakır'da uçak seferleri bugün de iptal

Diyarbakır'da uçak seferleri bugün de iptal

Esmanur Tuna Sarraç
11:1120/12/2024, пятница
G: 20/12/2024, пятница
DHA
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<p>Diyarbakır'da iki gündür etkili olan sis devam ederken, uçak seferleri bugün de iptal edildi.</p><p><br></p>
Diyarbakır'da iki gündür etkili olan sis devam ederken, uçak seferleri bugün de iptal edildi.

Diyarbakır’da üç gündür etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, hem kara hem de hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kalırken, uçak seferleri dün olduğu gibi bugün de iptal edildi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pusun etkili olacağını, akşam saatlerinde ise çok bulutlu bir havanın yanı sıra yer yer hafif yağmur beklendiğini açıkladı.

Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.

Uçak seferleri yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi.

Bölge genelinde havanın gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu olacağı, akşam saatlerinde çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların akşam saatlerinde Mardin ve Şırnak genelinde olmasının beklendiği ayrıca Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yer yer hafif kar yağışı olacağı kaydedildi.

#Diyarbakır
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#Mardin
#Şırnak

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