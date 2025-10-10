Doğaseverlerin Kayseri’deki saklı hazinesi: Ortaseki Ormanları

Bölgede hayata geçirilecek Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi ile doğa ve kamp tutkunlarına yeni fırsatlar sunacaklarını belirten Başkan Özdoğan; "Ortaseki Karavan Kamp Alanı Projemizin, doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağız. Bu doğal güzelliği keşfetmek için Ortaseki’ye gelen tüm doğaseverlere yürekten teşekkür ediyor, herkesi buraya davet ediyorum" dedi. Ortaseki Ormanları, özellikle sonbahar mevsiminde sunduğu renk cümbüşü ve eşsiz manzaralarıyla hem Kayseri’den hem de Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



