Dünya genelinde 400 milyon insanı etkiliyor: İşte çoğunlukla çocuklarda görülen nadir hastalıklar

Lesch-Nyhan Sendromu

Hastalığın ismi "Lesch-Nyhan Sendromu" (LNS).

Anne tarafından taşınan ve çoğunlukla erkek çocuklara geçen X kromozomuna bağlı çekinik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Vücuttaki ürik asidin anormal derecede seyretmesinden kaynaklanıyor.

Çocukların iki yaşından itibaren dudaklarını ve parmaklarını ısırarak kendilerine zarar verme içgüdüsüyle hareket etmelerine yol açıyor.

Kafayı ve uzuvları bir yere vurmak, gözlere parmak veya cisim sokmak gibi davranışlarla kendini gösteriyor.

Anormal derecede oluşan ürik asit eklemlerde, böbreklerde ve merkezi sinir sisteminde birikerek vücutta şişkinliklere ve böbrek sorunlarının oluşmasına neden oluyor.

İlk kez 1964'te Lesch ve Nyhan adlı iki kardeşte tespit edilmesi üzerine, hastalığa bu kardeşlerin isminin verildiği biliniyor.