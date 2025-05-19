Dünyanın dört bir yanında yükselen bu muazzam ibadet merkezleri, hem mimarileriyle büyülüyor hem de milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Mekke’den Cezayir’e, İstanbul’dan Kazablanka’ya kadar uzanan bu görkemli yapılar, İslam medeniyetinin izlerini taşıyor. Kutsal ibadet alanlarının ihtişamını ve tarihsel önemini keşfetmeye hazır mısınız?
Mescid-i Haram – Mekke, Suudi Arabistan
Kapasite: 4.000.000 kişi (Hac döneminde)
Alan: 356.000 m²
İslam'ın en kutsal mekanı olup, Kabe'yi çevreler.
Mescid-i Nebevi – Medine, Suudi Arabistan
Kapasite: 1.500.000 kişi
Alan: 400.000 m²
Hz. Muhammed'in kabri burada bulunur.
Djamaa el Djazaïr (Cezayir Ulu Camii) – Cezayir, Cezayir
Kapasite: 120.000 kişi
Alan: 400.000 m²
Dünyanın en yüksek minaresine (265 m) sahiptir.
İmam Rıza Türbesi – Meşhed, İran
Kapasite: 100.000 kişi
Alan: 331.000 m²
İran'ın en büyük dini kompleksi.
İstiqlal Camii – Cakarta, Endonezya
Kapasite: 200.000 kişi
Alan: 100.000 m²
Güneydoğu Asya'nın en büyük camisidir.
Faisal Camii – İslamabad, Pakistan
Kapasite: 300.000 kişi
Alan: 130.000 m²
Modern mimarisiyle dikkat çeker.
Taj-ul-Masajid – Bhopal, Hindistan
Kapasite: 175.000 kişi
Alan: 23.000 m²
Hindistan'ın en büyük camisidir.
Badshahi Camii – Lahor, Pakistan
Kapasite: 100.000 kişi
Alan: 29.867 m²
17. yüzyılda inşa edilmiştir.
Hassan II Camii – Kazablanka, Fas
Kapasite: 105.000 kişi
Alan: 105.000 m²
Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır.
Şeyh Zayed Camii – Abu Dabi, BAE
Kapasite: 40.000 kişi
Alan: 22.000 m²
Lüks iç dekorasyonuyla ünlüdür.
Al-Saleh Camii – Sana, Yemen
Kapasite: 44.000 kişi
2008 yılında açılmıştır.
Putrajaya Camii – Putrajaya, Malezya
Kapasite: 15.000 kişi
Yapay bir gölün kenarında yer alır.
Süleymaniye Camii – İstanbul, Türkiye
Kapasite: 20.000 kişi
Mimar Sinan'ın başyapıtıdır.
Sultan Ahmed Camii (Mavi Cami) – İstanbul, Türkiye
Kapasite: 10.000 kişi
17. yüzyılda inşa edilmiştir.
Al Fateh Ulu Camii – Manama, Bahreyn
Kapasite: 7.000 kişi
Bahreyn'in en büyük camisidir.
Kul Şerif Camii – Kazan, Rusya
Kapasite: 6.000 kişi
2005 yılında yeniden inşa edilmiştir.
Mihrimah Sultan Camii – İstanbul, Türkiye
Kapasite: 2.500 kişi
Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
Yeni Cami – Astana, Kazakistan
Kapasite: 30.000 kişi
2022 yılında açılmıştır.
Mashkhur Jusup Camii – Pavlodar, Kazakistan
Kapasite: 1.500 kişi
2001 yılında inşa edilmiştir.
Cenne Büyük Camii – Cenne, Mali
Kapasite: 3.000 kişi
Kerpiçten yapılmış dünyanın en büyük yapısıdır.