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Dünyanın en büyük camileri listesi açıklandı: Türkiye'den 3 cami var, işte milyonların ibadet ettiği dev yapılar

Dünyanın en büyük camileri listesi açıklandı: Türkiye'den 3 cami var, işte milyonların ibadet ettiği dev yapılar

15:0919/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünyanın dört bir yanında yükselen bu muazzam ibadet merkezleri, hem mimarileriyle büyülüyor hem de milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Mekke’den Cezayir’e, İstanbul’dan Kazablanka’ya kadar uzanan bu görkemli yapılar, İslam medeniyetinin izlerini taşıyor. Kutsal ibadet alanlarının ihtişamını ve tarihsel önemini keşfetmeye hazır mısınız?

Mescid-i Haram – Mekke, Suudi Arabistan

Kapasite: 4.000.000 kişi (Hac döneminde)

Alan: 356.000 m²

İslam'ın en kutsal mekanı olup, Kabe'yi çevreler.


Mescid-i Nebevi – Medine, Suudi Arabistan

Kapasite: 1.500.000 kişi

Alan: 400.000 m²

Hz. Muhammed'in kabri burada bulunur.


Djamaa el Djazaïr (Cezayir Ulu Camii) – Cezayir, Cezayir

Kapasite: 120.000 kişi

Alan: 400.000 m²

Dünyanın en yüksek minaresine (265 m) sahiptir.

İmam Rıza Türbesi – Meşhed, İran

Kapasite: 100.000 kişi

Alan: 331.000 m²

İran'ın en büyük dini kompleksi.

İstiqlal Camii – Cakarta, Endonezya

Kapasite: 200.000 kişi

Alan: 100.000 m²

Güneydoğu Asya'nın en büyük camisidir.





Faisal Camii – İslamabad, Pakistan

Kapasite: 300.000 kişi

Alan: 130.000 m²

Modern mimarisiyle dikkat çeker.



Taj-ul-Masajid – Bhopal, Hindistan

Kapasite: 175.000 kişi

Alan: 23.000 m²

Hindistan'ın en büyük camisidir.

Badshahi Camii – Lahor, Pakistan

Kapasite: 100.000 kişi

Alan: 29.867 m²

17. yüzyılda inşa edilmiştir.



Hassan II Camii – Kazablanka, Fas

Kapasite: 105.000 kişi

Alan: 105.000 m²

Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır.



Şeyh Zayed Camii – Abu Dabi, BAE

Kapasite: 40.000 kişi

Alan: 22.000 m²

Lüks iç dekorasyonuyla ünlüdür.

Al-Saleh Camii – Sana, Yemen

Kapasite: 44.000 kişi

2008 yılında açılmıştır.

Putrajaya Camii – Putrajaya, Malezya

Kapasite: 15.000 kişi

Yapay bir gölün kenarında yer alır.

Süleymaniye Camii – İstanbul, Türkiye

Kapasite: 20.000 kişi

Mimar Sinan'ın başyapıtıdır.

Sultan Ahmed Camii (Mavi Cami) – İstanbul, Türkiye

Kapasite: 10.000 kişi

17. yüzyılda inşa edilmiştir.

Al Fateh Ulu Camii – Manama, Bahreyn

Kapasite: 7.000 kişi

Bahreyn'in en büyük camisidir.


Kul Şerif Camii – Kazan, Rusya

Kapasite: 6.000 kişi

2005 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Mihrimah Sultan Camii – İstanbul, Türkiye

Kapasite: 2.500 kişi

Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Yeni Cami – Astana, Kazakistan

Kapasite: 30.000 kişi

2022 yılında açılmıştır.

Mashkhur Jusup Camii – Pavlodar, Kazakistan

Kapasite: 1.500 kişi

2001 yılında inşa edilmiştir.

Cenne Büyük Camii – Cenne, Mali

Kapasite: 3.000 kişi

Kerpiçten yapılmış dünyanın en büyük yapısıdır.

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