Dünyanın dört bir yanında yükselen bu muazzam ibadet merkezleri, hem mimarileriyle büyülüyor hem de milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Mekke’den Cezayir’e, İstanbul’dan Kazablanka’ya kadar uzanan bu görkemli yapılar, İslam medeniyetinin izlerini taşıyor. Kutsal ibadet alanlarının ihtişamını ve tarihsel önemini keşfetmeye hazır mısınız?

1 /20 Mescid-i Haram – Mekke, Suudi Arabistan Kapasite: 4.000.000 kişi (Hac döneminde) Alan: 356.000 m² İslam'ın en kutsal mekanı olup, Kabe'yi çevreler.



2 /20 Mescid-i Nebevi – Medine, Suudi Arabistan Kapasite: 1.500.000 kişi Alan: 400.000 m² Hz. Muhammed'in kabri burada bulunur.



3 /20 Djamaa el Djazaïr (Cezayir Ulu Camii) – Cezayir, Cezayir Kapasite: 120.000 kişi Alan: 400.000 m² Dünyanın en yüksek minaresine (265 m) sahiptir.

4 /20 İmam Rıza Türbesi – Meşhed, İran Kapasite: 100.000 kişi Alan: 331.000 m² İran'ın en büyük dini kompleksi.

5 /20 İstiqlal Camii – Cakarta, Endonezya Kapasite: 200.000 kişi Alan: 100.000 m² Güneydoğu Asya'nın en büyük camisidir.









6 /20 Faisal Camii – İslamabad, Pakistan Kapasite: 300.000 kişi Alan: 130.000 m² Modern mimarisiyle dikkat çeker.





7 /20 Taj-ul-Masajid – Bhopal, Hindistan Kapasite: 175.000 kişi Alan: 23.000 m² Hindistan'ın en büyük camisidir.

8 /20 Badshahi Camii – Lahor, Pakistan Kapasite: 100.000 kişi Alan: 29.867 m² 17. yüzyılda inşa edilmiştir.





9 /20 Hassan II Camii – Kazablanka, Fas Kapasite: 105.000 kişi Alan: 105.000 m² Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır.





10 /20 Şeyh Zayed Camii – Abu Dabi, BAE Kapasite: 40.000 kişi Alan: 22.000 m² Lüks iç dekorasyonuyla ünlüdür.

11 /20 Al-Saleh Camii – Sana, Yemen Kapasite: 44.000 kişi 2008 yılında açılmıştır.

12 /20 Putrajaya Camii – Putrajaya, Malezya Kapasite: 15.000 kişi Yapay bir gölün kenarında yer alır.

13 /20 Süleymaniye Camii – İstanbul, Türkiye Kapasite: 20.000 kişi Mimar Sinan'ın başyapıtıdır.

14 /20 Sultan Ahmed Camii (Mavi Cami) – İstanbul, Türkiye Kapasite: 10.000 kişi 17. yüzyılda inşa edilmiştir.

15 /20 Al Fateh Ulu Camii – Manama, Bahreyn Kapasite: 7.000 kişi Bahreyn'in en büyük camisidir.



16 /20 Kul Şerif Camii – Kazan, Rusya Kapasite: 6.000 kişi 2005 yılında yeniden inşa edilmiştir.

17 /20 Mihrimah Sultan Camii – İstanbul, Türkiye Kapasite: 2.500 kişi Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

18 /20 Yeni Cami – Astana, Kazakistan Kapasite: 30.000 kişi 2022 yılında açılmıştır.

19 /20 Mashkhur Jusup Camii – Pavlodar, Kazakistan Kapasite: 1.500 kişi 2001 yılında inşa edilmiştir.