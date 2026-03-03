Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Dünyanın en küçüğü: Bu halıya paha biçilemiyor! Santimetre karesinde 2 bin 500 çift ilmek bulunuyor

Dünyanın en küçüğü: Bu halıya paha biçilemiyor! Santimetre karesinde 2 bin 500 çift ilmek bulunuyor

12:313/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Kapadokya’da sergilenen ve santimetre karesinde 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halıya değer biçilemiyor.

Kapadokya’da halı ekspertizliği yapan Hakan Demiratan, santimetrekarede 50x50 yani 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halının teknik olarak dünyanın en sık dokunan ve en ince halısı olduğunu söyledi.

Demiratan, resmi kayıtlarda Guinness Rekorlar kitabında santimetrekarede 25x25, yani 675 çift düğümlü halının yer aldığını belirterek Guinness’e başvuru için gerekli prosedürlerin sürdüğünü ifade etti.

Demiratan yaptığı açıklamada, "Santimetrekarede 50x50, yani 2 bin 500 çift ilmekten oluşan bu halı şu ana kadar bilinen en sık ipek halıdır. Resmi kayıtlarda 25x25’lik halı yer alıyor. Guinness’e girebilmek için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Biz de şu anda o hazırlık aşamasındayız. Teknik olarak bu halı dünyanın en sık dokunan halısıdır" dedi.


Yaklaşık 5 yıllık emeğin ürünü olan halının paha biçilemez olduğunu belirten Demiratan, eseri görmek isteyenleri Kapadokya’daki Carpet House firmasına davet etti.

Deseni: Hayat Ağacı’nın zamansız hikâyesi


Halının deseninde sonsuzluğu simgeleyen ’Hayat Ağacı’ teması yer alıyor. Kökeni Orta Asya’ya dayanan ve zamanla İskandinav mitolojisi ile Altay Şamanizmi gibi farklı kültürlerde de yer bulan bu motif, esere zamansız bir anlam kazandırdı. Desende ağaç figürünün yanı sıra hayvanlar, kuşlar ve bitkiler büyük bir incelikle işlendi. Her detayın canlı ve gerçekçi bir biçimde tasarlandığı halıda hakiki Bursa ipeği kullanıldı.


Beş yıllık emeğin, 150 yıllık bir geleneğin ve yüksek bir teknik ustalığın ürünü olan bu özel halının maddi bir değerle ölçülemeyeceği, bu nedenle eserin ’paha biçilemez’ olarak nitelendirildiği ifade edildi.

#Kapadokya
#Hayat Ağacı
#Guinness Rekorlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi