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Emine Erdoğan 'Anadoludakiler' projesinin tanıtımına katıldı: Bereket Birikim ve Beceri

17:21 - 28/06/2024 Cuma
AA
<p>Emine Erdoğan, program öncesinde, el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi.&nbsp;</p>
Emine Erdoğan, program öncesinde, el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler" projesinin tanıtım programına katıldı.

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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Emine Erdoğan'a eşlik etti.

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#Emine Erdoğan
#Anadoludakiler Projesi
#Atatürk Kültür Merkezi
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