Emine Erdoğan 'Anadoludakiler' projesinin tanıtımına katıldı: Bereket Birikim ve Beceri

Emine Erdoğan, program öncesinde, el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler" projesinin tanıtım programına katıldı.
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Emine Erdoğan'a eşlik etti.
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1 saat önce