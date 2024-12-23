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Emrah dünyaca ünlü isme komşu oluyor: Aldığı evin fiyatı ise şaşırttı

Emrah dünyaca ünlü isme komşu oluyor: Aldığı evin fiyatı ise şaşırttı

15:4623/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gayrimenkul yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Emrah, bu kez dünya yıldızlarına komşu olmaya hazırlanıyor. Dünya turnesi için Dubai'ye giden Emrah, 3.5 milyon dolar değerinde bir ev alarak, David ve Victoria Beckham gibi ünlülerle bir arada oturacak.

Ünlü şarkıcı Emrah, gayrimenkullere yaptığı yatırımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dünya turnesi için özel uçağını kullanarak Dubai'ye gelen Emrah, burada ünlü isimlerin de tercih ettiği bir rezidanstan daire bakmaya başladı.

Emrah, rotasını yurt dışına çevirdi.

Dünyaca ünlü isimlere komşu olacak

Ünlü ismin, David ve Victoria Beckham, Kim Kardashian, Will Smith, Madonna ve Justin Bieber gibi ünlülerin de yer aldığı gösterişli bir rezidansta, beğendiği bir konut için ön anlaşmayı yaparak işlemleri başlattığı iddia edildi.

3.5 milyar dolar değerinde

Milliyet'in haberine göre; Emrah’ın Dubai’deki yeni konutunun bedelinin yaklaşık 3.5 milyon dolar (122 milyon 750 bin TL) olduğu öğrenildi.

Türkiye’ye dönen sanatçı, konser takvimine devam ederken, hayranlarına sürprizler hazırladığını açıkladı.

#David Beckham
#Dubai
#şarkıcı
#emrah

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