En nadir kan grubu ortaya çıktı: Altın kan dünyada sadece 50 kişide var

Herkes ABO kan gruplarını bilir: A, B, AB ve 0. Bir de 'Altın kan' olduğunu biliyor muydunuz? Dünya genelinde yalnızca yaklaşık 50 kişide görülen Rh null kan grubu, yapısıyla bilim adamlarını şaşırtıyor. Bu kan grubunun aktif bağışçı sayısı ise 9 kişiyle sınırlı. Peki, altın kan kimlerde bulunuyor? Altın kanın özellikleri neler?
Çin’de Nanjing Tıp Üniversitesi’ne bağlı Taizhou Halk Hastanesi’nde görevli araştırmacıların hazırladığı “Yeni Baz Delesyonu ve Mutasyonu Sonucu Oluşan Rhnull Kan Grubu” adlı makaleye göre, Rhnull kan grubu dünyanın en nadir kan grubu olarak nitelendiriliyor.
Kırmızı kan hücrelerimiz, yüzey zarlarında antijen adı verilen şekerler ve proteinler içerir. Mevcut antijen karışımına bağlı olarak, kan farklı kan gruplarına ayrılır ve A, B, O veya AB kan gruplarımız vardır. ABO sistemi, hücrelerdeki "Rh-D" faktörünün varlığına veya yokluğuna bağlı olarak Rh-pozitif veya Rh-negatif olarak daha fazla ayrım yapar.
Altın kan grubuna yani Rh null kan grubuna sahip bir kişide tüm Rh antijenleri eksikken, Rh negatif kan grubuna sahip bir kişide sadece Rh-D antijeni eksiktir.
Dünyada yaklaşık 50 kişide bulunan ve oldukça nadir görülen bir kan grubunun aktif bağışçı sayısı çok daha azdır, yalnızca 9 kişi bu kan grubunu bağışlayabilir durumda olarak bilinmekte.
Altın kan kimlerde bulunuyor?
Altın kan grubuna sahip ilk kişi Avustralyalı bir Aborjin kadındı. O zamandan beri, dünya genelinde 50’den az Rh null vakası tespit edildi. Bu kişiler farklı kıtalardan ve etnik kökenlerden geliyor; Güney Amerika’da ise diğer bölgelere göre biraz daha yaygın.
Bu bireylerin kan bağışları, genellikle yalnızca acil durumlar için saklanır ve diğer Rhnull taşıyıcıları için bir hayat kurtarıcı olarak kullanılabilir.