En nadir kan grubu ortaya çıktı: Altın kan dünyada sadece 50 kişide var

Kırmızı kan hücrelerimiz, yüzey zarlarında antijen adı verilen şekerler ve proteinler içerir. Mevcut antijen karışımına bağlı olarak, kan farklı kan gruplarına ayrılır ve A, B, O veya AB kan gruplarımız vardır. ABO sistemi, hücrelerdeki "Rh-D" faktörünün varlığına veya yokluğuna bağlı olarak Rh-pozitif veya Rh-negatif olarak daha fazla ayrım yapar.