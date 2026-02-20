Erzurum'da 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' açıldı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ramazanın manevi atmosferinde bizim de bir katkımız olsun düşüncesiyle ‘Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi’ni açtık. Peygamber Efendimizin Saç ve Sakal-ı Şerifi, Ravza ve Kabe örtüleri gibi 99 nadide eserin bulunduğu sergimiz pazar günü 23.00'e kadar açık kalacak" dedi.