Erzurum'da vatandaş mobil mezbahanelere koştu

Hijyenik şartlarda, düzenli ve güvenli bir ortamda yapılan kurbanlık alışverişleri; hemşehrilerimizin bayramını daha huzurlu kıldı. Bu büyük tesis, sadece bir hizmet değil, aynı zamanda Erzurum'un üretim gücünün ve vizyonunun bir yansımasıdır.