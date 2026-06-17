Eşinin hastalığına çare ararken 18 saat kaynatıp tesadüfen buldu: Tarım Bakanlığı’ndan izin alıp üretime geçti

Eşimin rahatsızlığı nedeniyle kozalağa başladım





Kozalaklarla ilgili geliştirdiği tarif yolculuğunun başlangıcını anlatan Muteber Hatun Er, "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle bu işe başladım. Kortizon kullanırken kendisinin aldığı şekiller beni üzmeye ve incitmeye başlamıştı. Ne yapalım, ne edelim derken ben bu kozalağa başladım. İlk başlarda direkt kozalak ve şeker olarak başladım. Sadece şekersiz kaynatarak suyu ile başladım. Çam ağaçlarının bütün meyve çeşitlerini kullandım. Kullanmaya başladıktan sonra eşimin nefesinde bir rahatlama oldu. Epey bir zaman devam ettik. Bunun için başka ne yapabilirim, etkisini nasıl daha çabuk çözebilirim diye düşündüm. Bitkisel baharatlar kullanmaya başladım. 1 buçuk yıl kullandıktan sonra eşime KOAH değilsin raporu verilince bu bizleri daha da mutlu etti. Eşim dolaşırken şaşırmışlar. Eşim de bunları kullandığını söyleyince ahbap, dostlara hediye etmeye başladık. Talepler çoğalınca Tarım Bakanlığı’ndan izin alarak evde üretmeye ve satışa başladık" cümlelerine yer verdi.

Rahatsızlıklarımın büyük bölümünden kurtuldum"