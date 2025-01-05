Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, önceki gün 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi baba lakaplı usta sanatçı sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Vefatının ardından aile içerisindeki tartışmalar devam etti. Yaşanan olayların ardından Ferdi Tayfur'un serveti de merak edildi. İşte usta sanatçının ortaya çıkan mal varlığı...
79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un serveti, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris’te merak konusu oldu.
Marmaris Manşet'in iddiasına göre Ferdi Tayfur'un Yarımada, koy ve tam 86 dairesi bulunuyor.
Habere göre, sanatçı 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldi ve o tarihten itibaren bölgeye hayran kaldı. Ferdi Tayfur'un burada önemli taşınmazlar edinmeye başladığı belirtiliyor.
Tayfur’un ilçede “Olmaz Olsun” filmini çektiği ve yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte Marmaris’e yerleşme kararı aldığı ifade ediliyor.
Sanatçının, önce İçmeler’e taşındığı, ardından Gökbel Villaları’ndan mülk edindiği, bir apartman satın aldığı ve son olarak vefatına kadar Cennet Adası’ndaki mülkünde yaşadığı öne sürülüyor.
Ferdi Tayfur uzun yıllar Türkiye’nin bir numaralı sanatçısı olarak film ve müzik gelirlerinden önemli bir servet kazandı. Haberde, sanatçının tutumlu tavrıyla dikkat çektiği ve gayrimenkule ciddi yatırımlar yaptığı aktarılıyor.
Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.
2000’li yılların başından itibaren ilçede yaşayan sanatçının, yerel halk tarafından “Marmarisli Ferdi Baba” olarak anıldığı belirtiliyor.
Sanatçının, farklı birlikteliklerden 5 çocuğu olduğu bilgisi de haberde yer aldı.