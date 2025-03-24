Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'ndan acı veda: Sözleri yürekleri sızlattı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Filiz Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu'nun yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, 21 Mart'ta vefat etti.
Akın’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte sessiz sedasız toprağa verildi.
Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı oğlu İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
"Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?"
İlker İnanoğlu'nun paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.
'Kraliçe oldun'
İlker İnanoğlu veda mesajında; ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun" ifadelerini kullandı.
İlker İnanoğlunun sosyal medya paylaşımı...