Geleceğin mühendisleri burada yetişiyor: Robot yapıyorlar, mantar üretiyorlar, güneşten elektrik alıyorlar

Satın aldıkları malzemeleri zamanla kendilerinin üretmeye başladıklarını belirten Kaşık, bazı elektronik kartları ve kontrol ünitelerini dışarıdan temin ettiklerini ancak artık elektronik kartların tasarımlarını da kendilerinin yaptığını vurguladı.





Kaşık, öğrencilerin derslerde edindikleri kazanımları sahada uygulayabilmeleri için robot yarışmalarının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Öğrenciler kendi robotlarının üç boyutlu tasarımlarını yapabiliyor, bunları üç boyutlu yazıcılarla üretime dönüştürebiliyoruz. Elektronik simülasyon programlarında kart çizimlerini yapıp üretimlerini de gerçekleştirebiliyoruz.” dedi.