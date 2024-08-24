Birçok projede yer alan genç oyuncu Bahar Şahin, evine gelen su faturasını görünce büyük bir şok yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Şahin, İSKİ yönetimine tepki gösterdi.
Genç oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin 645 TL'lik su faturasına isyan etti.
X'te gördüğü "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir?" paylaşımının ardından faturasına bakan Bahar Şahin, 5 bin 645'lik borcu görünce neye uğradığını şaşırdı.
"Hala şoktayım"
Instagram hesabından faturasını paylaşan oyuncu "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İski Genel Müdürlüğü'nü etiketledi.
Daha sonra bir video yayınlayan oyuncu "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım.
"Ben bunu ödeyemem"
Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin konuşalım çünkü ben bu parayı ödeyemem" dedi.