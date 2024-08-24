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Hayat

Genç oyuncu Bahar Şahin evine gelen su faturasını görünce İSKİ'ye isyan etti: Ben bu parayı ödeyemem

15:10 - 24/08/2024 السبت
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Birçok projede yer alan genç oyuncu Bahar Şahin, evine gelen su faturasını görünce büyük bir şok yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Şahin, İSKİ yönetimine tepki gösterdi.

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Genç oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin 645 TL'lik su faturasına isyan etti.

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X'te gördüğü "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir?" paylaşımının ardından faturasına bakan Bahar Şahin, 5 bin 645'lik borcu görünce neye uğradığını şaşırdı.


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"Hala şoktayım"


Instagram hesabından faturasını paylaşan oyuncu "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İski Genel Müdürlüğü'nü etiketledi.


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Daha sonra bir video yayınlayan oyuncu "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım.


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"Ben bunu ödeyemem"


Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin konuşalım çünkü ben bu parayı ödeyemem" dedi.


#Fatura
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