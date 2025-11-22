Dubai gayrimenkul piyasasındaki "gizemli alıcı" ifşa oldu. Palm Jumeirah’ta inşa edilen ve şehrin gelmiş geçmiş en pahalı dairesi olarak kayıtlara geçen 130 milyon dolarlık ultra lüks penthouse'u, bir Türk iş adamının satın aldığı açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks ve ihtişam merkezi Dubai'de emlak piyasası tarihi bir satışa sahne oldu. Yaklaşık 5 ay önce "bir Türk iş adamına" satıldığı duyurulan ancak ismi saklanan rekor satışın detayları netleşti. Haber 7’de yer alan habere göre; Dubai'nin ikonik yapay adası Palm Jumeirah’ta yer alan projenin zirvesindeki dairenin sahibinin, ABD’de yaşayan iş adamı Uğur Akkuş olduğu açıklandı.
Bir Türk tarafından yapılan en büyük konut yatırımı
Dubai basınına yansıyan bilgilere göre; Uğur Akkuş’un bu satın alması sadece Dubai için değil, Türk iş dünyası için de bir rekor niteliği taşıyor.
130 ila 136 milyon dolar (yaklaşık 4.5 milyar TL) arasında bir bedelle satıldığı belirtilen penthouse, "bir Türk vatandaşının yurt dışında tek seferde yaptığı en büyük gayrimenkul yatırımı" olarak kayıtlara geçti.
360 derece manzara ve ultra lüks yaşam
Fiyatıyla dudak uçuklatan bu özel mülk, mimarisi ve sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor. Henüz inşaat aşamasında olan ve 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan proje, deniz dalgası ve deniz kabuğu formlarından ilham alınarak tasarlandı.
Dairenin öne çıkan özellikleri ise şöyle:
Konum: 71 katlı kulenin zirvesi.
Büyüklük: 5 yatak odalı devasa bir yaşam alanı.
Manzara: Palm Jumeirah, Burj Al Arab ve Dubai silüetine hakim 360 derece panoramik görüş.
Özel Olanaklar: Daireye özel teras ve gökyüzü havuzu (infinity pool).
Dubai piyasasında dengeleri değiştirdi
ABD’de faaliyetlerini sürdüren Türk iş adamı Akkuş’un bu hamlesi, Como Residences projesinin değerlemesini de zirveye taşıdı.
Satış, Dubai'deki lüks konut piyasasında şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek bedelli işlemlerden biri olarak tarihe not düşüldü.