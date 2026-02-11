Göbeklitepe ve Taş Tepeler Berlin'de dünya sahnesinde

Daha önce Roma’daki Kolezyum’da açılan serginin Berlin’de Müze Adası’nda ziyaretçilerle buluştuğunu hatırlatan Gülpınar, serginin yakın zamanda diğer dünya başkentlerinde de açılmasının planlandığını belirtti. Bu organizasyonun yalnızca Şanlıurfa için değil, Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.





Taş Tepeler Projesi’ne de değinen Gülpınar, şu ana kadar 12 farklı tepenin tespit edildiğini ve kazıların ilerledikçe insanlık tarihine dair yeni verilerin ortaya çıktığını söyledi. Japonya ve Çin gibi ülkelerin kazılara sponsor olmak için ilgi gösterdiğini ifade eden Gülpınar, “Şu ana kadar bile bilinen tarih değişti. Daha da eskiye gidilmesi ihtimali oldukça yüksek” dedi.