Göbeklitepe'de bu yılki kazı ve onarım çalışmalarında sona gelindi: C yapısına yoğunlaştık

"C yapısına yoğunlaştık"





Bu yıl kazıların yılan, boğa, domuz gibi güçlü hayvan motiflerinin olduğu C yapısında yoğunlaştığını belirten Karul, şunları kaydetti:





"Göbeklitepe'de bu yıl çok kapsamlı kazı ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Özellikle koruma çatısı altındaki kazılara devam ettik. Kuzey yamaçta daha önce kısmen açığa çıkarılmış kulübelerin bulunduğu yerde ve çevresinde kazılar yaptık. Göbeklitepe'deki yerleşimin farklı birimlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmamız oldu. Koruma çatısı altındaki en büyük ve en gösterişli yapılardan birisi olan C yapısına yoğunlaştık. Bu yapının büyük oranda onarımını yaptık. Hem duvarlarının sağlamlaştırılmasını hem de dikili taşların birleştirilerek ayağa kaldırılması uygulamasını gerçekleştirdik. Bunun için önceki yıllarda da denemelerimiz vardı. Özellikle geçtiğimiz yıl aslanlı yapıda benzer bir çalışmayı yapmıştık. Bu yıl da C yapısı ile bu çalışmamızı sürdürdük. İleriki yıllarda da benzer çalışmalarımızı, öncelikle açığa çıkarılan yapılarda, bu tür sağlamlaştırma uygulamalarıyla sürdüreceğiz."



