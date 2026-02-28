Yeni Şafak
Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 28 Şubat -1 Mart 2026 hava durumu raporu

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 28 Şubat -1 Mart 2026 hava durumu raporu

10:1128/02/2026, Cumartesi
Hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı sistem yerini sıcak havaya bırakacak. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar yükselecek. Peki, 28 Şubat- 1 Mart İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu bilgisi.

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu il il yayınladı. Paylaşılan rapora göre sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Diğer taraftan da Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTACAK


Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonunun ilk gününde yurdun özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı ve yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

1 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’den başlayacak sıcaklık artışı, yeni haftayla birlikte tüm yurt genelinde hissedilecek.



İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu


İSTANBL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu

İZMİR: 13, Az bulutlu

BURSA: 10, Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu




EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu


KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA: 11, Parçalı bulutlu

ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu






HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu


MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı





KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı


ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

AMASYA: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı




TRABZON: 9, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı


ERZURUM: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 4, Çok bulutlu

VAN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR: 7, Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı


GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 8, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu






