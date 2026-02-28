Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 28 Şubat -1 Mart 2026 hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı sistem yerini sıcak havaya bırakacak. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar yükselecek. Peki, 28 Şubat- 1 Mart İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu bilgisi.
Meteoroloji güncel hava durumu raporunu il il yayınladı. Paylaşılan rapora göre sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Diğer taraftan da Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonunun ilk gününde yurdun özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı ve yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
1 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’den başlayacak sıcaklık artışı, yeni haftayla birlikte tüm yurt genelinde hissedilecek.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu
İZMİR: 13, Az bulutlu
BURSA: 10, Parçalı çok bulutlu
KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA: 11, Parçalı bulutlu
ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu
HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
AMASYA: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON: 9, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 4, Çok bulutlu
VAN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR: 7, Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 8, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu