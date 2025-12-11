Yeni Şafak
Hamside bolluk azalınca fiyatı 200 liraya çıktı

Hamside bolluk azalınca fiyatı 200 liraya çıktı

12:3111/12/2025, Perşembe
IHA
Sezon başında tezgâhlarda bol görülen ve 50 TL’ye kadar düşerek vatandaşın gözdesi olan hamsi, havaların soğuması ve av miktarının azalmasıyla yeniden 200 TL seviyesine ulaştı.

Karadeniz’de sezon açıldığında yoğun şekilde avlanan hamsi, bir süreliğine en ucuz balık olarak tüketicinin sofrasını doldurmuştu. Ancak son günlerde av miktarındaki düşüş, fiyatlara sert şekilde yansıdı.


Balık satıcısı Erdoğan Köseoğlu, hamsideki fiyat değişimini şu sözlerle anlattı:


"Sezonun başında hamsi çıktığında 250-300 TL civarındaydı. Daha sonra bolluk dönemine girildi; fiyat 75-100 TL bandında seyretti, akşam saatlerinde ise 50 TL’ye kadar düştü. Şimdi hamsi azalıyor, çünkü göç balığı ve bölgeden çekiliyor. Az yakalanınca doğal olarak pahalı oluyor. Piyasada buzhane hamsileri de var ama taze hamsinin alış ve satış fiyatı farklı. Buna rağmen hâlâ en çok rağbet hamsiye."

Bazı vatandaşlar ise Karadeniz hamsisinden vazgeçemediklerini, kilo fiyatı 200 TL’ye yükselse dahi almaya devam ettiklerini dile getirdi.

