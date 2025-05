'Harem'deki 'has odalar' açıldı: Üç farklı padişah 200 yıl kullandı, görmek için akın ediyorlar

Salı dışında haftanın her günü ziyaret edilebiliyor





Sultan 3. Ahmed için özel olarak tasarlanan, duvar süslemelerinden dolayı "Yemiş Odası" olarak bilinen oda, Osmanlı sanatında Batı etkisinin ilk izlerini taşıyan mimari ve süsleme üslubuyla dikkati çekiyor.





Bu odanın hemen yanındaki 1. Ahmed Has Odası ise duvarına yaptırılan kitap dolabı nedeniyle "Okuma Odası" olarak tanınıyor. Her iki oda Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

Sultan 3. Murad Has Odası'nın içinden geçilerek ulaşılan, küçük kubbesiyle mahrem bir atmosfer sunan 1. Ahmed Has Odası, duvarlarını kaplayan renkli çinileri, altın yaldızlı hat süslemeleri ve zarif sedef işçiliğiyle öne çıkıyor.

Duvarların çiniyle kaplanmayan kısımlarında Tebbet, İhlas, Felak, Nas ve Fetih surelerinden ayetler yer alıyor. Odanın bir köşesinde zarif bir çeşme duvar içine yerleştirilmiş. Sedefkar Mehmed Ağa'nın eseri olan pencere kapakları, dolaplar ve çekmeceler, Osmanlı sedef işçiliğinin klasik zarafetini yansıtıyor.

Küçük hacmine rağmen 1. Ahmed Has Odası hem çini ve hüsnühat hem de ahşap süsleme sanatı bakımından Topkapı Sarayı'nın en kıymetli iç mekanlarından biri olarak dikkati çekiyor.