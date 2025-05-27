Harry Potter'ın yıldızından hayranlarını üzen açıklama: Artık fazla ömrüm kalmadı

Harry Potter film serisinde hayat verdiği karakterle milyonların kalbini kazanan usta bir isimden hayranlarını duygulandıran sözler geldi. Geçirdiği ciddi kalp operasyonunun ardından sağlık durumu giderek kötüleşen oyuncu, "Fazla zamanım kalmadı" diyerek ömrünün son dönemine girdiğini itiraf etti. Tüm dünyada tanınan yıldız isim, oyunculuğa veda etmeden önce hayranlarıyla sahnede son kez buluşmak istiyor.
Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinden Profesör Sprout’a hayat veren usta İngiliz oyuncunun sağlık durumu son dönemde endişe verici bir hal aldı. 84 yaşındaki yıldız, geçirdiği büyük kalp operasyonunun ardından yaptığı açıklamalarla hayranlarını derinden üzdü.
Yıllar boyunca hem beyazperdede hem sahnede başarıyla yer alan sanatçının, düzgün çalışmayan aort kapakçığı kısa süre önce değiştirildi. Kalp ameliyatına dair detayları paylaşan usta oyuncu, 2023 yılında daha ciddi bir açık kalp operasyonunu erteleyebilmek için bu müdahaleyi tercih ettiğini söyledi. Ancak zamanla sağlık durumunun daha da kötüleştiğini ve artık ömrünün sonlarına yaklaştığını düşündüğünü dile getirdi.
Oyunculuk kariyerinden kopmak istemediğini vurgulayan yıldız isim, “Beni tekerlekli sandalyeye mahkûm etmeyen roller oynamak için can atıyorum ama yeterince güçlü değilim” diyerek içinde bulunduğu fiziksel sınırlamalara da dikkat çekti. Buna rağmen sahnede olmanın kendisine hâlâ büyük mutluluk verdiğini, bu nedenle elinden geldiği sürece performans sergilemek istediğini açıkladı.
2002 yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası filminde ilk kez Profesör Sprout karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, kısa sürede serinin en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.
Kariyeri boyunca hem komedi sahnelerinde hem ciddi rollerde izleyicileri büyüleyen yıldız, aynı zamanda pek çok sağlık sorunuyla da mücadele etti.
Spinal stenoz, artrit ve romatizma gibi kronik rahatsızlıklar nedeniyle resmi kayıtlarda engelli statüsünde yer alan oyuncu, baston yardımıyla ayakta durabiliyor ve uzun mesafelerde mobil scooter kullanıyor.
Bir döneme damga vuran efsanevi serinin unutulmaz yüzlerinden biri olan bu usta sanatçının sözleri, hem sinema dünyasında hem de hayranları arasında derin bir iz bıraktı.