Harry Potter'ın yıldızından hayranlarını üzen açıklama: Artık fazla ömrüm kalmadı

Yıllar boyunca hem beyazperdede hem sahnede başarıyla yer alan sanatçının, düzgün çalışmayan aort kapakçığı kısa süre önce değiştirildi. Kalp ameliyatına dair detayları paylaşan usta oyuncu, 2023 yılında daha ciddi bir açık kalp operasyonunu erteleyebilmek için bu müdahaleyi tercih ettiğini söyledi. Ancak zamanla sağlık durumunun daha da kötüleştiğini ve artık ömrünün sonlarına yaklaştığını düşündüğünü dile getirdi.