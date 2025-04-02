Hatay depreminde evi yıkılan kadın hayata gözleme yaparak tutundu

Yılmaz, "6 Şubat depreminde evim yıkıldı belli zaman çadırda kaldık sonra bize verdikleri konteynerde oturuyoruz. Gözleme ve yufka ekmek yapıp satarak geçimimi sağlıyorum, aileme katkıda bulunuyorum. Ben de emekli değilim eşim de emekli değil. Gözleme 40 TL, yufka 50 TL" şeklinde konuştu.