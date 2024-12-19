'Hayasızca Hareket’leri büyük tepki çekmişti: Dilan Polat ve Sıla Doğu yeniden tutuklanabilir

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun, bir eğlence mekanında çekilen ahlak dışı görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Kardeşler haklarında "hayasızca hareketler" nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ikiliye yönelik 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
'Kara para' suçlamasıyla yargılanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun 'tahliye kutlaması'ndaki 'ensest hareketleri' büyük tepki çekmişti.
Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında, 'hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili Polat ve Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
'Herkesten özür diledim'
İddianamede yer alan bilirkişi inceleme raporuna göre, görüntülerde müzik eşliğinde dans edildikten sonra hayasızca hareketler tespit edilmiş, sosyal medya platformlarındaki videolar incelenmişti.
Sanık Dilan Polat, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.
Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki olacağının düşünülemeyeceğini belirterek, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Bir yıla kadar hapis talebi
Savcılık, sanık Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.