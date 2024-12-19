'Hayasızca Hareket’leri büyük tepki çekmişti: Dilan Polat ve Sıla Doğu yeniden tutuklanabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili Polat ve Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.