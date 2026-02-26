Yeni Şafak
Hindistan'da olması gereken maymun Fikirtepe'de yakalandı: Dükkanda besleyenlere idari işlem uygulandı

11:5826/02/2026, الخميس
DHA
Sonraki haber

Kadıköy'de rhesus makak cinsi maymun izinsiz olarak bulundurulduğu öğrenilen iş yerinden kaçtı. Maymun kaçtıktan sonra çatı ve balkonlarda dolaşırken ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Olay, Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçarak çevredeki binaların çatı ve balkonlarında gezmeye başladı.

 Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu makak maymunu saklandığı yerde yakalanarak koruma altına alındı.


 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.







