Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.